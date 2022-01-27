استئناف الدراسة بالجامعات بداية من الأحد المقبل

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إستئناف الانشطة البيداغوجية والخدمات الجامعية التي تم تعليقها بداية من الاحد المقبل 30 جانفي 2022.

واوضحت الوزارة في بيانها أنه “على مديري المؤسسات الجامعية بالتنسيق مع مديري الخدمات الجامعية تكييف سير الأنشطة البيداغوجية على مستوى مؤسساتهم. بما يضمن احترام التدابير الوقائية الموصى بها من قبل السلطات الصحية من جهة، ويكفل استمرارية المرفق العمومي للتعليم العالي.”

كما الزمت العمل بالبروتوكول الخاص بتسيير السنة الجامعية المعمول به من خلال تكييف الأنشطة البيدغوجية وإعادة النظر في نظام الأفواج وكذا توزيع القاعات وبرمجة الدروس عن بعد.

وأيضا وضع إجراء تنظيمي للتكفل بالطلبة المتغيبين بسبب إصابتهم بكرونا ومثبتة طبيا منه عدم إحتساب ايام الغياب في التقويم وتمكبنهم من إعادة برمجة الإمتحانات. مع الإلتزام الصارم والتقيد بالبروتوكول الصحي داخل الحرم الجامعي من خلال فرض إرتداء الكمامة والتباعد.

وذكرت الوزارة بمواصلة عملية التلقيح داخل الوسط الجامعي للأسرة الجامعية .