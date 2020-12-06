استئناف الرحلات الجوية الداخلية.. تطبيق صارم للبروتوكول الصحي

أكد الناطق الرسمي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، إنه لاحظ احترام صارم للبرتوكول الصحي من قبل المسافرين غداة انطلاق الرحلات الداخلية.

وأورد أندلسي، في تصريح للنهار أونلاين، من مطار هواري بومدين: “تنطلق اليوم أولى رحلات الخطوط الجوية الداخلية، بعد انقطاع دام أكثر من 8 أشهر”.

وأضاف ذات المسؤول، إن الرحلات تنطلق واحدة تلو الأخرى، من المطار.

وثمن أندلسي، إحترام المسافرين للبروتوكول الصحي، خصوصا بعد الحملات الإعلامية التي نظمتها الشركة خلال الأيام الماضية.

هذا وتوفر الشركة، الكمامات للمسافرين الذين لا يحملونها، وطالب أندلسي من المسافرين في هذا الخصوص، احضار كماماتهم معهم لتفادي انتشار فيروس كورونا.

وتم اليوم الأحد، إستئناف الرحلات الجوية الداخلية، والمعلقة منذ شهر مارس الماضي، في إطار التدابير المفروضة للحدّ من تفشّي فيروس كورونا.

ويخص هذا الإجراء، جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد وكمرحلة أولى 50 بالمئة من الرحلات ما بين مدن شمال البلاد.