استئناف العمل في القطاع العام بالأردن بعد 60 يوما من الغلق

استأنفت الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة في الأردن عملها المعتاد، اليوم الثلاثاء، بعد 60 يوما من الغلق العام بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

وأوضحت الحكومة الأردنية بأن دوام موظفي القطاع العام يبدأ من صباح اليوم الثلاثاء من الساعة 8.30 صباحا حتى 15.30 بعد الظهر.

مشيرة إلى أن الموظفين الذين سيداومون سيكونون من سكان المحافظة التي تتواجد فيها الدائرة الحكومية التي يعملون فيها.

هذا وأعلنت الحكومة الأردنية في 17 مارس الماضي تعطيل القطاعين العام والخاص ضمن إجراءات لمواجهة جائحة “كوفيد 19″، وأوقفت الرحلات الجوية من المملكة وإليها حتى إشعار آخر.

معين تيت