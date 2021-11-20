أعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية عن استئناف حركة سير القطارات بين محطتي البليدة والشفة.

هذا وتوقف النقل بين محطتي البليدة والشفة صباح اليوم السبت، بعد انقطاع التزود بالطاقة الكهربائية.

وتسبب الانقطاع في شل حركة القطارات العاملة على خط العاصمة – العفرون.

هذا وأعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إضطراب في حركة النقل بالقطارات بين الجزائر العاصمة والعفرون، صبيحة اليوم السبت.

وقالت الشركة في بيان لها، أن هذا الإضطراب ناتج عن انقطاع الطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي البليدة والشفة.

مما أدى إلى تعطل مؤقت للخطوط الكهربائية وعليه ستضطرب حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة بين الجزائر والعفرون.

وأضاف البيان، أن القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو العفرون والشفة، ستتوقف عند محطة البليدة. كما ستنطلق القطارات المتوجهة من الضاحية الغربية (العفرون والشفة) نحو الجزائر العاصمة، من محطة البليدة.

أما قطارات الخطوط الكبرى من وإلى وهران، فتسير بشكل عادي فهي قطارات مزودة بمحركات ديزل، لا تعتمد على الطاقة الكهربائية.

وقدمت الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الخلل التقني. مؤكدة بأنها تسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية لإصلاح هذا الخلل وإستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

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