استئناف حركة سير القطارات في العاصمة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسّكك الحديدية، اليوم الأربعاء، عن استئناف حركة سير قطارات الضاحية. وهذا على خطوط الجزائر العاصمة باتجاه العفرون – الثنية – زرالدة (ذهابا وإيابا) حسب البرنامج اليومي لها.

كما قالت الشركة الوطنية، أن استئناف حركة سير قطارات الخطوط الطويلة سيكون حسب البرنامج اليومي لها. وعرفت حركة السير تذبذبا طيلة نهار اليوم الأربعاء.

وأوضح البيان، أن تذبذب الرحلات راجع إلى حركة إحتجاجية قام بها بعض سائقي القطارات، صباح اليوم، دون سابق إنذار.

وعادت رحلات القطارات إلى نشاطاتها الليلية ذات المراقد بداية من الأحد 21 نوفمبر. كما جاء استئناف رحلات القطارات الليلية تطبيقا لقرار السلطات العليا بخصوص الاستئناف التدريجي لمختلف وسائل النقل. تبعا لتحسن الوضع الصحي المتعلق بجائحة كوفيد 19.

وستستأنف الشركة الرحلات على خطي الجزائر – تقرت – الجزائر، وبشار – وهران – بشار، كمرحة أولى. بحسب البرنامج التالي :

*بشار – وهران : الإنطلاق على الساعة الثامنة ليلا، والوصول على الساعة الخامسة صباحا.

*وهران – بشار : الإنطلاق على الساعة الثامنة والنصف ليلا الوصول على الساعة الخامسة صباحا.

*تقرت – الجزائر العاصمة : الإنطلاق على الساعة الخامسة والنصف مساء، والوصول على الساعة الخامسة صباحا .

*الجزائر العاصمة – تقرت: الإنطلاق على الساعة السادسة وعشر دقائق مساء، الوصول على الساعة الخامسة صباحا.

كما استأنفت كمرحلة ثانية، الرحلات على خطي عنابة – الجزائر العاصمة وتبسة – الجزائر العاصمة. وذلك بداية من يوم الأحد 28 نوفمبر .

ووضعت حيز التنفيذ هذا البرنامج بالتنسيق مع قطاعي الداخلية والصحة وكذا مصالح الدرك الوطني. كما يعود قرار هذا الإستئناف لضمان طمـأنينة المسافرين وأمنهم وسلامتهم،.

كما تمّ تحديد عدد المسافرين داخل القطار بالنصف أي بـ 50 شخصا، مع بروتوكول صحي يفرض احترام التباعد الجسدي، وارتداء القناع الواقي داخل المحطة وعلى متن القطار.

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