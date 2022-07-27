استئناف حركة سير القطارات من العاصمة نحو الولايات الشرقية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأربعاء، عن استئناف حركة سير قطارات الخطوط الجهوية والطويلة، نحو الولايات الشرقية للبلاد.

وجاء في بيان للشركة، عن استئناف حركة سير قطارات الخطوط الجهوية (ما بين المدن) والخطوط الطويلة، نحو الولايات الشرقية للبلاد، مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن قطارات اليوم الجزائر – تقرت على الساعة 18:10، و تبسة – الجزائر على الساعة 17:30.

هذا وستنطلق باقي الرحلات بحسب التوقيت المعتاد، بداية من يوم غد الخميس.

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