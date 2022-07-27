استئناف حركة سير القطارات من العاصمة نحو الولايات الشرقية
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأربعاء، عن استئناف حركة سير قطارات الخطوط الجهوية والطويلة، نحو الولايات الشرقية للبلاد.
وجاء في بيان للشركة، عن استئناف حركة سير قطارات الخطوط الجهوية (ما بين المدن) والخطوط الطويلة، نحو الولايات الشرقية للبلاد، مساء اليوم الأربعاء.
وأضاف البيان أن قطارات اليوم الجزائر – تقرت على الساعة 18:10، و تبسة – الجزائر على الساعة 17:30.
هذا وستنطلق باقي الرحلات بحسب التوقيت المعتاد، بداية من يوم غد الخميس.
طالع ايضا:
استئناف حركة القطارات ابتداء من اليوم
كما أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن استئناف حركة سير قطارات ضاحية الجزائر العاصمة ابتداء من اليوم غد الأربعاء. كما أوضح بيان الشركة، أن الاستئناف يسير وفق البرنامج العادي.
وشهدت محطات القطارات في مختلف جهات العاصمة، صبيحة الثلاثاء، توقفا مفاجئا في الرحلات. حيث، تداولت عديد صفحات الفايسبوك، صورا لاكتظاظ المسافرين الذين تفاجئوا بتوقف سير القطارات.
ولم تصدر أي جهة رسمية خاصة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بيانا حول أسباب هذا التوقف.
إستئناف الإستغلال التجاري للمصعد الهوائي بالبليدة
كما أعلنت مؤسسة مترو الجزائر و مؤسسة النقل الجزائري بالكوابل ، أن المصعد الهوائي للبليدة الرابط بين بن علي و الشريعة إستعاد اليوم الثلاثاء نشاطه التجاري بعد أكثر من ثلاثة سنوات من التوقف.
وحسب بيان للمؤسسة “تنهي مؤسسة مترو الجزائر و مؤسسة النقل الجزائري بالكوابل الى علم زبائنهما الكرام. باستئناف الإستغلال التجاري للمصعد الهوائي للبليدة. الذي يربط بين بن علي و الشريعة ابتداء من 26 جويلية 2022 في المواقيت العادية.
للإشارة فإن المصعد الهوائي للبليدة توقف يوم 13 أفريل المنصرم من أجل إجراء عملية صيانة حسب البيان.