استئناف رحلات القطار على هذا الخط

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن استئناف رحلات القطار الصباحية على خط بشار – وهران – بشار بقطار ذاتي الدفع من نوع “كوراديا”.

ووفقا لبيان شركة SNTF، فإن أول رحلة ستنطلق استثنائيا من بشار نحو وهران يوم الأربعاء 5 جويلية على الساعة 10:00 صباحا.

أما الرحلة الموالية ستنطلق يوم السبت 8 جويلية من محطة وهران حسب البرنامج التالي:

-خط بشار – وهران : يكون الانطلاق على الساعة 6:00، بينما الوصول على الساعة 13:10.

ويسير هذا القطار أيام: الأحد – الثلاثاء – الخميس.

-خط وهران – بشار: يكون الانطلاق على الساعة 6:00، في حين الوصول الوصول يكون على الساعة 13:10.

هذا القطار يسير أيام: السبت – الاثنين – الأربعاء.