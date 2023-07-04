استئناف رحلات القطار على هذا الخط
بقلم خالد زوبيري
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن استئناف رحلات القطار الصباحية على خط بشار – وهران – بشار بقطار ذاتي الدفع من نوع “كوراديا”.
ووفقا لبيان شركة SNTF، فإن أول رحلة ستنطلق استثنائيا من بشار نحو وهران يوم الأربعاء 5 جويلية على الساعة 10:00 صباحا.
أما الرحلة الموالية ستنطلق يوم السبت 8 جويلية من محطة وهران حسب البرنامج التالي:
-خط بشار – وهران : يكون الانطلاق على الساعة 6:00، بينما الوصول على الساعة 13:10.
ويسير هذا القطار أيام: الأحد – الثلاثاء – الخميس.
-خط وهران – بشار: يكون الانطلاق على الساعة 6:00، في حين الوصول الوصول يكون على الساعة 13:10.
هذا القطار يسير أيام: السبت – الاثنين – الأربعاء.
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