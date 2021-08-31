استئناف محاكمة المدير السابق لعصرنة العدالة عكا عبد الحكيم أمام المجلي اليوم

من المقرر أن يباشر رئيس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر الثلاثاء، محاكمة عكا عبدالحكيم المدير العام السابق لقطاع عصرنة العدالة، المتابع بقضايا فساد.

ووجهت للمتهم تهما تتعلق بالتزوير و استعمال المزور و استعمال عمدا لشهادة مزورة، والتي طالت شهادته الجامعية إلى جانب إساءة استغلال الوظيفة وجنحة عرض للغير لغرض الحصول على منافع غير مستحقة..

وهذه القضية تأسست فيها الخزينة العمومية نظير الاضرار التي لحقت بها.

وسبق لمحكمة الجنح الابتدائية لسيدي أمحمد وأن أصدرت حكما في حق المتهم محل المتابعة، يقضي بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و600 ألف دينار غرامة ما

كما أصدرت ذات الهيئة القضائية، حكما يقضي بحرمانه لمدة 5 سنوات من تقلد جميع الوظائف العليا في الدولة والزامه بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر ب مليون دينار عن كافة الاضرار التي لحقت بها .

وعلى غرار هذه القضية، لا تزال قضايا فساد أخرى تلاحق المتهم، تورط فيها ايضا وزير العدل السابق الطيب لوح الموقوف حاليا بالمؤسسة العقابية بسجن القليعة، و التي تتعلق فضيحة تخص السوار الالكتروني.