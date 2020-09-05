استئناف نشاط أنبوب النفط المتضرّر بالوادي في حدود الـ 48 ساعة القادمة

كشف مدير مشروع أنبوب النفط المتضرر بالوادي، اليوم السبت، أن “عودة التدفق في أنبوب النفط المتضرر بالوادي سيكون في حدود الـ 48 ساعة القادمة”.

جاء ذلك على هامش عرض قدمه المدير المكلف على المشروع التابع لشركة سونطراك، خلال زيارة وفد وزاري هام متكون من وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الطاقة، ووزير الفلاحة، بالاضافة الى وزير الموارد المائية ووزيرة البيئة للمنطة اليوم.

الزيارة تاتي للوقوف عن كثب عن حجم الأضرار التي تسبب فيها الترسب النفطي في المنطة.

للتذيكر فإن أنبوب النفط يربط حوض الحمراء بحاسي مسعود “ورقلة” بسكيكدة.