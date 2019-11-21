استجابة للحملة التطوعية.. أطباء يفحصون المتشردين ويقدمون لهم الأدوية

أخبار الجزائر
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استجابة للحملة التطوعية.. أطباء يفحصون المتشردين ويقدمون لهم الأدوية
بقلم أسماء.ع

انطلقت المبادرة التضامنية، التي أطلقها طبيب من العاصمة، من أجل مساعدة المتشردين، والأشخاص النائمين في الشوارع.

وشرع مجموعة من الأطباء بفحص المتشردين، بتقديم لهم الأدوية والأغطية والوجبات الساخنة.

للإشارة، دعا طبيب في مقطع فيديو، إلى حملة تطوعية في ظل الاضطرابات الجوية التي تعرفها العاصمة، من أمطار وبرد شديد.

وقال الطبيب العام، بفيديو مصور بالعاصمة، “أحاسب نفسي لأني مع أولادي في الدفء وهؤلاء المتشردين يعانون من البرد والأمطار بالشوارع”.

ودعا صاحب المبادرة، كل الأشخاص إلى أخذ ساعة أو ساعتين من وقتهم، لجلب ما يستطيعون من أغطية وأكل ساخن.


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