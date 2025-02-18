استحداث برنامج تربوي لتنمية مهارات الأطفال والمراهقين

كشفت وزارة التربية الوطنية، أنها تضطلع رفقة وزارة الشباب إلى تصميم برنامج تدريبي تكميلي ذو بُعْد تربوي ومعرفي، يرتكز على تعزيز التأهيل المعرفي وتنمية المهارات الحياتية والقيادية للأطفال والمراهقين.

وخلال ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، الإثنين، اجتماعا بمقر الوزارة بالمرادية، بمعية وزير الشباب. مصطفى حيداوي، حضره إطارات من الوزارتين، تم مناقشة مسودة مذكرة تفاهم لإعداد برنامج تدريبي. تكميلي ذو بُعْد تربوي ومعرفي، يرتكز على تعزيز التأهيل المعرفي وتنمية المهارات الحياتية والقيادية للأطفال والمراهقين.

وأوضح بيان لوزارة التربية، أن سعداوي أكد أن القطاعين بادرا بتصميم برنامج تربوي معرفي تدريبي تكميلي يرتكز على التأهيل المعرفي. وتنمية المهارات الحياتية القيادية وكذا المهارات المعرفية، للأطفال والمراهقين، ويعتبر تجسيدا لرؤية طموحة ذات أبعاد إستراتيجية تربوية معرفية شاملة. لبناء جيل واعٍ ومتمكن، قادر على التأقلم مع التحولات الجيو-استراتيجية ومُواجهة التحديات بثقة وكفاءة. وهذا تأكيدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به كلٌّ من وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب في إرساء سياسة تربوية ناجعة. تستجيب لمُتطلبات التنمية الشاملة وتُعَزِز قدرات الأجيال الصاعدة في مواكبة التحولات المتسارعة في مختلف المجالات.

البرنامج يهدف غلى تأطير الأطفال والمراهقين وحمايتهم من المخاطر

وفي سياق متصل، أشار وزير التربية إلى أن هذا البرنامج يأتي كاستجابة إستراتيجية للاحتياجات المتزايدة لضرورة تأطير الأطفال والمراهقين. وحمايتهم من مختلف المخاطر، عبر استثمار أوقات العطل والفراغ في أنشطة هادفة تعزز التفكير والإبداع. تماشياً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى إعداد جيل متميز. متشبّع بالقيم الوطنية المستمدة من الهوية الدينية والتاريخية وقادر على قيادة التغيير. والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع، حسب البيان نفسه.

و تهدف هذه الشراكة -يضيف البيان- بين القطاعين إلى توفير وضمان أفضل الظروف لتحقيق جملة من الأهداف. تتمثل في تنظيم مخيمات صيفية وفصلية لفائدة التلاميذ المتفوقين. تنظيم أنشطة لا صفية وضمان هيكلة التلاميذ في نوادي شبانية عامة ومتخصّصة. إقامة رحلات ومخيمات ذات جودة لفائدة تلاميذ الجنوب والهضاب العليا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور