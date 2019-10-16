استحداث جناح استشفائي للأطفال خاص بالأعصاب والأورام السرطانية قريبا

كشف وزير الصحة، محمد ميراوي، عن إجراءات، لتعزيز التعاون بين المؤسسات الاستشفائية المدنية والعسكرية من خلال التوأمة.

وحسب الوزير، فقد تجسدت بين المركز الاستشفائي لباب الواد والمستشفى المختلط لتندوف.

وكذا الاتفاقية الخاصة بزرع ونزع الاعضاء، بين الوكالة الوطنية لزرع الاعضاء والمستشفى العسكري لقسنطينة

كما كشف الوزير عن إنشاء مستشفيات مختلطة في الجلفة، وبرج باجي مختار، رأس الماء، وغليزان.

وتحدث ميراوي عن ادراج اختصاصات عديدة خلال للسنوات الأخيرة، كالطب النووري، الاشعة، جراحة مسالك البولية، الطب الداخلي، جراحة العظام.

من جانب آخر، كشف وزير الصحة، عن استحداث جناح استشفائي في القريب العاجل.

ويتكون الجناح من 140 سرير و7 قاعات للعمليات الجراحية، تخص مصالح الاعصاب للأطفال، والأورام السرطانية للاطفال أيضا.