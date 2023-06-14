استحداث مدرسة جهوية للمحامين في سيدي عيسى بالمسيلة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن تحديد مقر المدرسة الجهوية لتكوين المحامين بالمسيلة وامتدادها الإقليمي.

ويهدف هذا المرسوم الموقع من قبل الوزير الأول إلى تحديد مقر المدرسة الجهوية لتكوين المحامين بالمسيلة وامتدادها الإقليمي، التي تدعى في صلب النص المدرسة الجهوية”.

ووفقا للمادة 2، من نص المرسوم، فقد تم تحديد مقر المدرسة الجهوية بمدينة سيدي عيسى ولاية المسيلة.

كما يشمل الامتداد الإقليمي للمدرسة الجهوية ولايات البويرة والجلفة والمدية والمسيلة وبرج بوعريريج.

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