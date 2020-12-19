استحداث 52 ألف منصب عمل في قطاع التربية

قال النائب في البرلمان عن ولاية الجلفة، إن وزارة العمل بصدد استحداث 52 ألف منصب عمل جديد في قطاع التربية.

وأوضح النائب الطاهر شاوي، في منشور له عبر الفايسبوك، أن هذه المناصب تخص مستحدث في المدارس، ومهمته مرافقة ورعاية المتمدرسين.

وجاء تصريح الوزير في رده لسؤال النائب خلال لقائه معه أثناء اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني- على حد قوله-.

وكتب شاوي في منشوره “أعطى وزير العمل الهاشمي جعبوب، بعض مضامين التعليمة التي هي قيد التوقيع من طرف الوزير الأول”.

وأضاف النائب البرلماني، أن من بين الضامين التعليمة تحويل المناصب الشاغرة وتكييفها مع شهادات عمال الإدماج المهني.

وإحصاء ومسح دقيق لكافة مناصب المالية الشاغرة وطنيا يتضمن كل المعلومات عن وضعية الإدماج ومدى تقدم تسوية ملف الإدماج.

بالاضافة إلى رفع التجميد عن المناصب الشاغرة في القطاعات التي مسها التجميد سابقا، وإضفاء المرونة الأفقية والعمودية بنقل المناصب.

للإشارة، كان النائب شاوي قد صرح سابقا أن وزير العمل، وضع تعليمة جديدة على مكتب الوزير الأول تنتظر الامضاء.

وتتضمن التعليمة الوضعية أمام الوزير الأول بنود من أجل حلحلة ملف الإدماج المهني وتسهيل الإجراءات لتنفيذ المرسوم 19-336.