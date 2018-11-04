استحضار الجن وعقد لسان الزوج بـ 600 دينار في صالون الكتاب

تم عرضها مقابل مبالغ زهيدة تتراوح بين 400 و1000 دينار جزائري

كتب لـ«الڤريڤري» واستحضار الجن في الصالون الدولي للكتاب

تضمنت وصفات وطرق لعقد لسان الزوج والإصابة بالعقم

حاولت العديد من دور النشر المشاركة في فعاليات الصالون الدولي إغراق المعرض بعناوين لكتب خاصة بالسحر والشعوذة، تمكِن قارئها من استحضار الجن تباع بمبالغ زهيدة تتراوح بين 400 و1000 دينار فقط.

تسببت حالة إهمال لجنة القراءة المكلفة بانتفاء عناوين الكتب والسماح بعرضها لعامة الجزائريين طيلة فعاليات الصالون الدولي للكتاب في طبعته الـ23، في تسلل بعض العناوين التي تتلاعب بعقيدة ومعتقدات الجزائريين.

وتدعو إلى الشرك صراحة، تفطن لها أعوان الجمارك، صبيحة أمس، لما كانوا في زيارة بالزي المدني عبر أجنحة الصالون، ليكتشفوا عناوين محظورة تباع للزوار خاصة بالسحر والشعوذة.

وتمكن قارئها من استحضار الجن من خلال بعض التعويذات الموجودة في الكتب، ويتعلق الأمر بكل من كتاب «شمس المعارف الكبرى» المسمى «شمس المعارف ولطائف العوارف» من تأليف الشيخ أحمد بن علي بن يوسف البوني المتوفى عام 622 هجري والصادر عن المكتبة العلمية بيروت والذي يباع بألف دينار.

أما الكتاب الثاني والذي تم حجزه، الذي يبدو أكثر من عادي من حيث العنوان الذي حمل «الرحمة في الطب والحكمة» من تأليف الشيخ الإمام العلامة أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي المتوفى عام 911 هجري والذي يباع بـ600 دينار، فيعلم في مضمونه السحر، حيث يوضح كيفية علاج حل المعقود بالعقاقير والتباخير باستعمال جوزة الشرك وجوزة الطيب ولسان عصفور وغيرها من «الوصفات» التي تدخل في خانة السحر والشعوذة.

إلى ذلك، يبين الكتاب كيفية إسقاط الجنين والمشيمة وكيفية حرق الجن بالعقاقير ومضاعفة المحبة بين الزوجين، باستعمال أظافر الهدهد للمرأة التي تريد، حيث يقول المؤلف إنها لن تطيق الصبر عنك ساعة واحدة، علاوة على وصفة سحرية أخرى تتمثل في استعمال رأس الغراب، وهي الوصفة التي من شأنها أن تضر بصحة المواطن الجسدية والعقلية.

أما الكتاب الثالث المحظور والذي يباع بـ400 دينار، فحمل عنوان «شمس المعارف الصغرى» للشيخ أحمد بن علي البوني، يركز فيه على دور الحروف المنقوطة وغير المنقوطة وأدعية غريبة في قضاء الحوائج واستعمال جداول فيها أسرار تمكن كل من يفهما بالظفر بما يتمنى ويرجوه من الله.