استخدموا جوازات سفر مزوة.. اعتقال 90 مهاجرا غير شرعي في إيطاليا

أعلن مكتب شرطة الحدود في مطار ريميني بإيطاليا ، من خلال نشاطه الرقابي للمسافرين خارج منطقة شنغن. أنه في بداية عام 2023 ، تمكن من تحديد وإعادة ما مجموعه 90 مواطنًا من دول ثالثة إلى بلدانهم الأصلية.

وتم اكتشاف بعض الأفراد، الذين ادعوا أنهم كانوا يدخلون إيطاليا لأغراض السياحة، أثناء التحقيقات. أنهم يعتزمون دخول البلاد لأغراض تجارية أو عمل.

كما مُنع بعض الأفراد الآخرين من الدخول بسبب تهديدهم للسلامة العامة والنظام. حيث كان لديهم ماض إجرامي حالت دون دخولهم.

ووفقًا للشرطة ، أدت عمليات الفحص الدقيقة لشروط الدخول إلى التعرف على أربعة أجانب. استخدموا تذاكر طيران مزورة للإدلاء بشكل خاطئ عن نيتهم مغادرة إيطاليا. في حين أن نيتهم في الواقع كانت البقاء في البلاد بشكل غير نظامي.

كما تم العثور على مواطن ألباني بحوزته جواز سفر به طوابع مزورة.

وكشفت تحقيقات الشرطة عن منشآت إيواء محلية تسكن أو توظف أفراداً أجانب لا تمتثل لقواعد الإقامة. وتم لاحقًا تغريم مالكي هذه المؤسسات والإبلاغ عن مخالفاتهم التنظيمية.

كما تم القبض على مواطن إيراني. هذا الشخص ، الذي كان بحوزته جواز سفر نمساوي مزور ، كان يحاول الصعود إلى رحلة مباشرة إلى لندن.

في نهاية ديسمبر من العام الماضي ، منعت سلطات الحدود الإيطالية أيضًا ما مجموعه 50 شخصًا من دخول أراضيها بعد الاشتباه في نيتهم البقاء في إيطاليا بشكل غير قانوني.

وفي هذا الصدد ، أكد مكتب شرطة حدود ريميني أنه من بين الأشخاص الخمسين المشتبه بهم. أدين بعضهم بجرائم ذات تأثير اجتماعي معين أو سبق منعهم من دخول إيطاليا.

علاوة على ذلك ، في مارس من هذا العام ، توصلت إيطاليا ، إلى جانب دول مثل سلوفينيا وكرواتيا. إلى اتفاق ثلاثي في محاولة للسيطرة بشكل أفضل على الهجرة غير الشرعية. بعد ملاحظة تدفق المهاجرين الذين يحاولون دخول هذه البلدان بشكل غير قانوني.