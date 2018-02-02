استدعاء المير السّابق لبلدية الحرّاش في فضيحة التّلاعب بعقارات مقابل رشاوى

أسرّت مصادر “النهار أولاين”، أن قاضي تحقيق الغرفة 5 بمحكمة الحرّاش، استدعى مؤخّرا رئيس المجلس الشعبي البلدي بالحرّاش المنتهية عهددته المدعو “ع، مبارك”.

للسّماع إليه في فضيحة التلاعب بأراضي تابعة لأملاك الدولة، خلال العهدة” ” 2012-2017″

التي جرّت الأمين العام السّابق “ب، عز الدين” رفقة متهمين اثنين إلى السّجن.

وحسب المصادر نفسها، فإن استدعاء المير السّابق” مبارك”ّ ،جاء في خضم التحقيقات في منح أراضي بإقليم البلدية مقابل رشاوى،

بكل من حي الدهاليز3″ وحي ” كوريفة”، والتي فاق عددها 10 رخص، لا تزال قيد التحقيق من قبل جهات أمنية

وتعود وقائع ملف الفضيحة الذي اهتزت لها أسوار ببلدية الحراش أيام معدودة فقط بعد فوز المترشّح الأفلاني “مراد.م”.

بالإنتخابات المحلية 2017، خلفا لسلفه “مبارك.ع”، حيث تزامن توقيت القاء القبض على الأمين العام للبلدية.

” ب،عز الدين” مع يوم تنصيب المير الجديد “مراد.م” على رأس بلدية الحراش، وهذا عقب شكوى تقدمت بها أمرأة “مسنة”.

أمام مصالح الأمن مفادها وقوعها ضحية تلاعبات المتهم الأمين العام للبلدية، لإكتشافها مستفيدين أخرين من عقار استفادت هي منه.

بحي “الدهاليز 3” برخصة من مصالح البلدية، واستغلالا للشكوى تمّ الوقوف على تجاوزات وخروقات ارتكبها الأمين العام السابق خلال العهدة المنصرمة.

أين كان فيها ” مبارك،ع” على أرس بلدية الحراش.

وتوصّلت التحرياّت التي تم إسنادها لفرقة البحث والتحرّي للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة،

إلى حجز ختمين اثنين الأول يخصّ المير “بوعلام.ز” يعود إلى عام 1989، وختم ثان يخصّ المير السابق “مبارك.ع”.

من أجل منح قطع أراضي بحي “الدهاليز 3” و حي “رشيد كوريفة”.

وهما الختمين الذان كان يستعملهما الأمين العام السابق لبلدية الحراش، خلال منح رحص الاستفادة من الأراضي.

وهذا خلال مداهمة مكتبه بالبلدية شهر ديسمبر المنصرم.