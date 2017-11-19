استدعاء نتنياهو مجدّدا للتّحقيق بشبهة الفساد

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية ،اليوم الأحد ، إن الشرطة ستستجوب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرة الثانية خلال الشهر الجاري بشبهات فساد .

ويواجه نتنياهو في إحدى التهم تلقي بشكل غير قانوني هدايا من شخصيات ثرية، بينها منتج في هوليود يدعى أرنون ميلشان.

قدرت بعشرات الآلاف من الدولارات، حسب وسائل الإعلام.

ويسعى تحقيق آخر إلى تحديد ما إذا كان نتنياهو حاول إبرام اتفاق سري مع مالك “يديعوت احرونوت”.

من أجل تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الإسرائيلية.

وردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نفسه من هذه التهم، بوصفها مكيدة لطرده من السلطة حملة لطرده من السلطة.