استدعاء 7 آلاف أستاذ متعاقد في قطاع التربية

يتسلّمون التعيينات بداية من الغد

استدعت وزارة التربية الوطنية، 7 آلاف أستاذ متعاقد، نسبة منهم سيتسلمون التعيينات الخاصة بهم بداية من غد الأحد، فيما سيتم تسليم التعيينات للنسبة المتبقية مع الدخول المدرسي.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الأساتذة الذين تم استدعاؤهم يحملون شهادة “الماستر” في التعليم الثانوي، ولديهم خبرة لا تقلّ عن سنة في التعليم.

فيما تم استدعاء الأساتذة الذين تحصلوا على “ليسانس” في الطورين الابتدائي والمتوسط، والذين كانوا من قبل قد تعاقدوا مع وزارة التربية وفسخوا عقودهم لأسباب مختلفة.

هذا ويتسلم الأساتذة المعنيون التعيينات بداية من غد الأحد، ليشرعوا في عملية توزيع الجداول الزمنية على الأقسام التي يدرّسونها.

ويأتي هذا في الوقت الذي ألغت وزارة التربية، المسابقة التي كانت مقررة شهر جوان الماضي، والتي كانت ستعطي الأفضلية لخرّيجي المدارس العليا للأساتذة المتعاقدين، إلا أن إلغاءها بسبب جائحة “كورونا” رفع نسبة التعاقد في قطاع التربية الوطنية، وحرم العديد من خرّيجي الجامعات من التوظيف داخل القطاع.

للتذكير، كانت وزارة التربية الوطنية قد أحصت أكثر من 15 ألف منصب شاغر في القطاع هذه السنة، وهذا بعد الانتهاء من كل العمليات الخاصة بالحركة التنقلية، وكذا الانتهاء من ملفات التقاعد. وأشارت المعلومات إلى أنه بعد قرار إلغاء مسابقة التوظيف، تمّت تغطية 60 ٪ من المناصب الشاغرة بخرّيجي المدارس العليا الذين لم يتم توظيفهم منذ سنة 2016، حيث كانت لهم الأولوية في التوظيف.