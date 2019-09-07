استراليا تعلن عن حالة طوارئ بسبب الحرائق

أعلنت استراليا، اليوم السبت، عن حالة طوارئ في ولايتين شرقي البلاد، إثر حرائق كبيرة أدت إلى تضرر 21 منزلا.

واندلعت الحرائق يوم الجمعة، في أكثر من 100 موقع، ولا تزال مستمرة في 51 منها.

وأشار بيان من الحماية المدنية، للبلاد، إلى احتراق 21 منزلا وإجلاء آلاف الأشخاص من الأماكن التي تشهد الحرائق،وإعلان حالة طوارئ.

ودعت السلطات الاسترالية، سكان المناطق التي يستبعد هطول الأمطار فيها الأيام المقبلة، إلى الالتزام بالتحذيرات الموجهة لهم.

وتشمل حالة الطوارئ ثلاث مناطق، في “نيو ساوث ويلز”، و7 مناطق في “كوينزلاند”.

ودعت السلطات، سكان المناطق التي يستبعد هطول الأمطار فيها الأيام السبعة القادمة، إلى الالتزام بالتحذيرات الموجهة لهم.