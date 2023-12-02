استشهاد رئيس الجامعة الإسلامية بغزة جراء قصف صهيوني 

اعلنت وزارة التعليم العالي في غزة، اليوم السبت، استشهاد سفيان تايه رئيس الجامعة الإسلامية وعائلته في قصف صهيوني على الفالوجا بمخيم جباليا شمال القطاع.
وإلى جانب عمله رئيسا للجامعة الإسلامية في غزة، كان هذا الأخير باحثا بارزا في الفيزياء والرياضيات التطبيقية.
وكانت الجامعة الإسلامية بغزة، قد علقت التدريس بكلياتها وأفادت بتعرض مبان عدة تابعة لها لأضرار بالغة وخسائر مادية جراء قصف مدينة غزة في أكتوبر الماضي.
كمت ناشدت الجامعة حينها كافة المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية لأجل التدخل السريع وحماية المؤسسات التي تخدم أبناء الشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات وضمان حق الطلبة في التعليم الآمن.
وجاء التصعيد الصهيوني في غزةبعد هدنة مؤقتة شهدها القطاع لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى ومحتجزين بين حركة حماس والاحتلال.