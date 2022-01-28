استشهاد عسكريين إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية في إن قزام

استشهد ليلة أمس الخميس 27 جانفي 2022، عسكريان على إثر إشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي. بمنطقة حاسي تيريرين بالقطاع العملياتي إن قزام بإقليم الناحية العسكرية السادسة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني. يتعلق الأمر بكل من الملازم العامل سيدهم مرباح الدين و العريف المتعاقد بن عليوة نسيم، رحمهما الله.

كما أسفرت هذه العملية على القضاء على إرهابيين واسترجاع رشاش ثقيل عيار (12.7 ملم). مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، سيارة رباعية الدفع وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات.

وعلى إثر ذلك، تقدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي. بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرتي الفقيدين وأقاربهما. متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جنانه، وأن يلهم أهلهما وذويهما جميل الصبر والسلوان.

كما أكد الفريق الحرص الشديد للجيش الوطني الشعبي على مواصلة عمليات مكافحة فلول الجماعات الإرهابية. وحماية حدودنا من آفة الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة عبر كافة ربوع الوطن، في كل الظروف والأحوال.

بالإضافة إلى ذلك، قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، تعازيه في استشهاد ملازم أول وعريف خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية. بمنطقة حاسي تيريرين، بالقطاع العملياتي، إن قزام، بالناحية العسكرية السادسة.

وجاء في نص التعزية “بقلب محتسب وصابر، تلقيت نبأ استشهاد الملازم العامل مرباح الدين سيدهم. والعريف المتعاقد نسيم بن عليوة، خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية على الحدود الوطنية. بمنطقة حاسي تيريرين، بالقطاع العملياتي، إن قزام، بالناحية العسكرية السادسة.

كما أضاف رئيس الجمهورية “على إثر هذا المصاب الجلل. أتقدم إلى عائلتي الفقيدين، وإلى أسرة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني. بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلا الله عز ّوجلّ أن يتغمدهما برحمته الواسعة، ويسكنهما فسيح جناته. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

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