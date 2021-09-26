استشهاد فلسطينيين وسط اشتباكات وانفجارات في الضفة الغربية

بدأت القوات الكيان الصهيوني، اليوم الأحد، حملة اعتقالات ببلدتي بدو وبيت عنان غرب رام الله، ما أدى لاشتباكات واستشهاد فلسطينيين. بالإضافة إلى اقتحامات واشتباكات في برقين غرب جنين.

هذا ووردت أنباء عن استشهاد فلسطينيين وتسجيل إصابات. كما أكدت مصادر محلية في برقين غرب جنين أن جيش الكيان الصهيوني حاصر منزلا في البلد ووقع اشتباك مسلح. وسمعت أصوات انفجارات قرب منزل زراعي والجيش يطوق المنطقة.

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