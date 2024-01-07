استشهاد مدرب المنتخب الأولمبي الفلسطيني

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أمس السبت، عن استشهاد هاني المصدر المدرب العام لمنتخب فلسطين الأولمبي، على يد القصف الصهيوني على قطاع غزة.

ونعى الاتحاد الفلسطيني، المدرب هاني مصدر. الذي ارتقى شهيدا في قصف الاحتلال الصهيوني، خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ 93.

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “يتقدم جبريل الرجوب. رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وأسرة الاتحاد وعموم الأسرة الرياضية الفلسطينية. بأصدق مشاعر الحزن والألم، في استشهاد المدرب العام للمنتخب الأولمبي هاني المصدر”.

وأضاف ذات البيان: “المدرب هاني المصدر ارتقى بفعل عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة المتواصل للشهر الثالث. ملتحقا بكوكبة شهداء كرة القدم وشهداء الحركة الرياضية الفلسطينية”.

وارتقى أكثر من ألف شهيد من أعضاء الحركة الشبابية والرياضية والكشفية. وجرح آخرين، فيما لا يزال العشرات في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة بفعل قصف الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.