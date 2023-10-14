الرجوب: “مع احتراماتي لأشقائنا العرب دعم الجزائريين متميز”

أشاد جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، بالدعم الكبير، الذي تجده بلاده من طرف الشعب الجزائري والرياضيين الجزائريين على حد سواء.

وقال الرجوب، حول هذه النقطة: “بلا شك.. مع احترامي لأشقانا العرب الجزائر تميزت ورياضييها. وشعرنا بذلك في اللقاء الودي التاريخي بين المنتخبين، حينما فاز فريقنا وكانت الفرحة والتأييد جزائري. ولم نر هذا الشيء في أي مكان بالعالم”.

وأضاف المسؤول الفلسطيني، في تصريحات خص بها الإذاعة الجزائرية الدولية اليوم السبت: “هذا مصدر فخر واعتزاز ونحن بهذه الروح، والحركة الرياضية الفلسطينية مشلولة بسبب العدوان على أرضنا ومقدساتنا”.

كما أبرز الرجوب، بأن حجم الارهاب على غزة غير مسبوق ولكنه امتداد سياسي. من خلال الاستطان أو محاولة التهويد وممارسة الارهاب والقتل. وذروة ما يحدث حاليا في غزة غير مسبوق إلا في أربعينات القرن الماضي من طرف النازيين.