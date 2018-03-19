استشهاد منفذ العملية.. مقتل جندي صهيوني في عملية طعن بالقدس

قتل جندي صهيوني، بعد ساعات من إصابته بجراح خطيرة، مساء الأحد.

في عملية طعن فدائية نفذها شاب فلسطيني في مدينة القدس المحتلة، استشهد بعدما استهدفه الاحتلال.

وقالت مصادر إعلامية عبرية إن جندياً صهيونياً أصيب بجراح في عملية طعن وقعت بالقرب من باب السلسلة في القدس المحتلة.

وأعلن بعد عدة ساعات عن وفاته متأثرًا بإصابته، وأطلقت قوات الاحتلال النار على منفذ العملية الذي أعلنت استشهاده لاحقا.

وأفاد فلسطينيون بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه الشاب وتركوه ينزف دون علاج ما أدى لاستشهاده.

وأكدت مصادر فلسطينية إغلاق قوات الاحتلال مداخل وبوابات المسجد الأقصى المبارك ومنعها دخول أو خروج المصلين عقب تنفيذ العملية.

وعن هوية المنفذ فهوالشاب عبدالرحمن بني فضل “28عاما”، من عقربا بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وهو متزوج وأب لطفلين.

وكانت وسائل إعلام عبرية قالت إن منفذ العملية تركي الجنسية إلا أنها عادت وتراجعت وأكدت أنه فلسطيني.