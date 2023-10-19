استشهاد يوتيوبر فلسطيني صغير بقصف صهيوني في غزة

استشهد الطفل الفلسطيني عوني الدوس بعدما قصفت قوات الاحتلال الصهيونية منزله خلال الأيام الماضية ضمن معركة طوفان الأقضى.

الشهيد عوني الدوس يوتيوبر فلسطيني صغير يبلغ من العمر 12 سنة، استشهد دون تحقيق حلمه الذي تحدث عنه لمتابعيه في قناته بموقع يوتيوب العام الماضي 2022.

وكان عوني يهدف إلى أن تصل قناته على “يوتيوب” التي يشارك فيها مع متابعيه فيديوهات محتوى ترفيهي عن ألعاب الفيديو، إلى 100 ألف مشترك وحتى 10 مليون، حيث ظهر في فيديو من قبل، ليعرف عن نفسه وأحلامه قائلا: “أنا عوني الدوس، فلسطيني من غزة، هدفي أن تصل القناة لـ 100 ألف مشترك، وحتى 10 مليون بمحبتكم ودعمكم”.

وللإشارة، يواصل الجيش الصهيوني في اليوم الـ13 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية مما أسفر عن استشهاد العشرات، وقد خلف القصف المتواصل على غزة حتى الآن 3859 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء.

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