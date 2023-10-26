استشهاد 12 فلسطينياً في قصف صهيوني لعدّة منازل بغزة
بقلم خالد زوبيري
استشهد مساء اليوم الخميس، العديد من المواطنين الفلسطينيين، فيما أصيب عدد آخر، إثر قصف الاحتلال الصهيوني لعدة منازل في غزة.
وحسب قناة الجزيرة، فإن الاحتلال الصهيوني قصف منزلا بحي الزيتون، وكذا منزلين في غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع.
وقد خلف القصف الأول استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين. بينما القصف الثاني خلف استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين .
وللإشارة يواصل الجيش الصهيوني في اليوم الـ 20 من حربه الشاملة على غزة، ارتكاب مجازر جديدة في خان يونس وغزة، وسوّت طائراتها مربّعات سكنية بالأرض.
رابط دائم : https://nhar.tv/QCCpF