استشهاد 12 فلسطينياً في قصف صهيوني لعدّة منازل بغزة

استشهد مساء اليوم الخميس، العديد من المواطنين الفلسطينيين، فيما أصيب عدد آخر، إثر قصف الاحتلال الصهيوني لعدة منازل في غزة.

وحسب قناة الجزيرة، فإن الاحتلال الصهيوني قصف منزلا بحي الزيتون، وكذا منزلين في غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وقد خلف القصف الأول استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين. بينما القصف الثاني خلف استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين .