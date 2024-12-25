استشهاد 13 فلسطينيا إثر قصف الاحتلال مناطق في غزة

استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، إثر قصف طيران الاحتلال الصهيوني لمناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا، أن 10 فلسطينيين استشهدوا كما أصيب آخرون على إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة معن. شرق محافظة خان يونس.

كما استشهد مواطن وزوجته في قصف استهدف شقة سكنية بالقرب من أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستشهد الشاب أحمد المنيراوى في قصف منزل عائلته في دير البلح وسط القطاع.

ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,338 فلسطيني، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,764 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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