استشهاد 17 فلسطينيا في قصف صهيوني استهدف منزلا في مخيم النصيرات

استشهد اليوم الإثنين، 17 فلسطينيا وجرح آخرين في قصف صهيوني استهدف منزلا وسط قطاع غزة.

وحسب ما مانقلته قناة الجزيرة، فإن القصف الصهيوني استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقد خلف هذا القصف استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة العديد بينهم نساء وأطفال. يضيف المصدر نفسه.

كما استهدف جيش الإحتلال أيضا منزلا مأهولا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن وقع عدد من الشهداء والجرحى.

للإشارة، يتواصل العدوان الصهيوني على غزة لليوم الـ45، حيث تستمر قوات الاحتلال في قصف مستشفيي الإندونيسي والعودة في شمالي قطاع غزة، مما أوقع عددا من الشهداء والجرحى، وسط تحذيرات من تكرار ما حدث بمجمع الشفاء.