استشهاد 19 صحفيا منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى 16 صحفيا منذ أن شنّت إسرائيل عدوانها. في السابع من أكتوبر الجاري في أعقاب عملية “طوفان الأقصى”.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية عن أكثر من 151 انتهاكا بحق الصحفيين منذ بداية العدوان الصهيوني

وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان أصدره أمس الهجمات الإسرائيلية المتكررة ضد الصحفيين، ودعا إلى إجراء تحقيق فوري في مقتلهم.

ووفق حصر نقابة الصحفيين الفلسطينيين، فإن الصحفيين الذين استشهدوا هم محمد علي وخليل أبو عاذرة وسميح النادي وعصام بهار ومحمد بلعوشة وعبد الهادي حبيب وحسام مبارك وأحمد شهاب، ومحمد فايز يوسف أبو مطر وسعيد الطويل ومحمد صبح وهشام النواجحة وأسعد شملخ ومحمد الصالحي وإبراهيم لافي ومحمد جرغون.

وأشارت النقابة إلى انقطاع الاتصال مع المصور الصحفي هيثم عبد الواحد، في حين أبلغت عائلة الصحفي نضال الوحيدي وسائل الإعلام أن ابنها معتقل لدى الجيش الإسرائيلي بعد انقطاع الاتصال معه.

وطالب الاتحاد الدولي الصحفيين الميدانيين في القطاع باتخاذ الاحتياطات اللازمة وارتداء معدات السلامة المهنية وعدم الذهاب للتغطيات من دونها.