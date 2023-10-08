استشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال في رام الله

استشهد مساء اليوم الأحد، 3 شبان فلسطينيين وأُصيب 9 آخرون، جراء اشتباكات مسلحة، على حاجز مخيم قلنديا شمال القدس، وفي مدينة الخليل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها بوصول شهيدين ارتقيا متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال، و9 إصابات بينها إصابة حرجة في الرأس، إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

وأوضحت مصادر إعلامية محلية، بأن مواجهات اندلعت قرب حاجز “قلنديا” العسكري، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر صوب الشبان، ما أدى لاستشهاد شابين، وإصابة 9 آخرين.

كما شن الإحتلال الصهيوني غارة استستهدفت مسجدا في غزة، حيث دمرته كلية.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة 4 جنود صهاينة بنيران زملائهم بسبب خطأ في تحديد الهوية بالجليل الغربي.

وللإشارة، كانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت مساء اليوم الأحد عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل لليوم الثاني على قطاع غزة.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر إستشفائية بغزة، فإن الحصيلة ارتفعت إلى 413 شهيدا بينهم 78 طفلا و41 امرأة .

كما تسبب العدوان الصهيوني أيضا في إصابة 2300 آخرين بجروح مختلفة. يضيف المصدر نفسه.

ومن جهتهم، بلغ عدد القتلى الصهاينة حوالي 700 قتيل و2156 جريح في العملية المتواصلة “طوفان الأقصى”