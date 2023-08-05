استشهاد 37 طفلا فلسطينيا منذ بداية 2023

كشف مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، اليوم السبت، أن 37 طفلا فلسطينيا اغتيلوا على يد قوات الاحتلال الصهيوني، منذ بداية السنة الجارية.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، إستشهد 31 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية. فيما استشهد 6 آخرون في قطاع غزة، على يد قوات الاحتلال الصهيوني.

وأضاف أن الاحتلال الصهيوني يواصل اعتقال 160 طفلا فلسطينيا، بينهم 21 في الاعتقال الإداري.

مؤكدا تصاعد عمليات الاعدام والاعتقال ضد الأطفال الفلسطينيين بشكل غير مسبوق.

وأضاف ذات المسؤول، أن المجتمع الدولي لا يوفر حماية للأطفال الفلسطينيين ولا يحاسب الاحتلال على جرائمه.