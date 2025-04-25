استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة.. هذه عقوبته

أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي” على فيسبوك، حول استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة.

وأكدت المصالح ذاتها أن “استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة من وسائل الإلهاء. يعني أنك سوف تستعمل جزءاً هاماً من قدراتك خارج السياقة. وبهذا تفقد التركيز، ما يجعل حياتك وحياة الغير عرضةً للخطر” .

وأضافت مذكّرةً “إذا نظرت إلى الهاتف لمدة 5 ثوانٍ (وكنت تسير) بسرعة 100كلم/سا ستقطع 140 متراً دون وعي بمجريات الطريق”.

وأكد المنشور أن هناك من يظن أن استعمال الهاتف النقال بغرض إجراء مكالمات هاتفية أثناء القيادة فقط هو المعاقب عليه قانونا.

بينما استعمال الهاتف اليدوي مهما كان شكله أثناء السياقة مخالف للقانون. يعاقب مرتكبيها طبقا للمادة 66/د-24 من القانون 01-14 المعدل والمتمم بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دينار.

كما أن هناك من يضع هاتفه المحمول في مقدمة المركبة على حامل (Support) لغرض إجراء محادثات سمعية بصرية (ليست سمعية فقط). أو بغرض مشاهدة أفلام، مباريات أو غيرها، فهذا مخالف للقانون بنص المادة 66/د-17 من القانون 01-14 المعدل والمتمم. بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دينار .