استفتاء حول الهجرة في فرنسا

تأسف رئيس الجمهوريين في فرنسا لعدم قيام رئيس الدولة بإجراء استفتاء حول الهجرة. ويقول إنه يريد السماح للفرنسيين “بالتعبير عن أنفسهم” بشأن هذا الموضوع.

وأعلن رئيس الجمهوريين في فرنسا، إريك سيوتي، اليوم الأحد، أنه ابتداء من هذا الأسبوع. يريد “عريضة وطنية كبرى” حول مسألة الهجرة.

وقال “سنطلق مبادرة كبرى هذا الأسبوع لجمع غالبية الفرنسيين الذين يريدون تغيير الأمور. ولم يعد بإمكانهم تحمل العجز الحالي. وستتخذ هذه المبادرة شكل عريضة وطنية كبرى”.

ويوضح قائلاً: “لم تتم استشارة مواطنينا بشكل مباشر قط، في التاريخ المعاصر. حتى يتمكنوا من التعبير عن أنفسهم بشأن مسائل الهجرة. لقد حان الوقت للقيام بذلك”.

ويحدد: «في الوقت نفسه، سنقود حملة على الأرض، ونلتقي بالفرنسيين». ويأسف سيوتي لعدم إجراء “استفتاء” حول هذا الموضوع.

كما انتقد رئيس الجمهوريين الفرنسيين، ​​​​على مدى عدة أسابيع مشروع قانون الهجرة الذي قدمته الحكومة. كما أعرب مرة أخرى عن أسفه لأن إيمانويل ماكرون لا يطلق “استفتاءا” حول هذه القضية.

ويخلص إلى القول: “أقترح أن يفرض الفرنسيون أنفسهم إرادتهم”.

كما أضاف أنه كما فعل من قبل، فإن إيريك سيوتي “يناشد رسميا رئيس الجمهورية (…). الاستجابة لطلبنا من أجل إصلاح الدستور ومعالجة العجز الحالي”.

وكان النائب عن منطقة الألب البحرية قد دعا بالفعل إلى “تعديل دستوري” لإطلاق استفتاء حول الهجرة.

وقد قدمت مجموعته مشروع قانون دستوري مقترح بشأن الهجرة، يتنافس مع النص الذي قدمه جيرالد دارمانين. والذي يجب أن تتم دراسته في الجمعية الوطنية في السابع من ديسمبر.

يجدد إيريك سيوتي معارضته للمادة 3، ولا سيما تلك التي تمت مناقشتها والمتعلقة بتنظيم المهاجرين غير الشرعيين. الذين يعملون في القطاعات المهنية المتوترة.

كما يقول إنه مستعد للدخول في “صراع ذراعين” مع السلطة التنفيذية حول هذا الموضوع. ويعد بتقديم “مقترح لوم” ضد الحكومة إذا أبقت على هذه المادة في مشروع القانون.