استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، عن إستقالة الحكومة اللبنانية، برئاسة حسان دياب.

ونقل مراسل موقع “الميادين” اللبناني، خبر إستقالة الحكومة، بعد الإجتماع الذي عقدته اليوم الإثنين.

ونقل موقع العربية، عن وزير الصحة اللبناني، تصريحه بأن الحكومة استقالت نزولا عند رغبة الشعب.

وأكد الوزير، أن إستقالة الحكومة، لم تأتي هربا من المسؤولية، بعد الكارثة التي هزت العاصمة اللبنانية بريوت الثلاثاء الماضي بإنفجار المرفأ.

وقررت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق من اليوم، إعادة عقد اجتماعها في السراي الحكومي بعد أن كان من المفترض عقده في قصر بعبدا.

كما تغير جدول أعمال الجلسة مع الاستقالات المتتالية للوزراء والضغط لمزيد من الاستقالات.

ومنذ وقوع الانفجار، اشتعلت المظاهرات في العاصة اللبنانية، حيث يطالب المحتجون الحكومة بالاستقالة، محملين إياها مسؤولية الانفجار.