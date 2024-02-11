استقالة رئيسة المجر بسبب عفو رئاسي لمتهم باستغلال طفل جنسياً

قدمت رئيسة المجر كاتالين نوفاك، السبت، استقالتها على خلفية غضب عارم، أثاره قرارها بالعفو عن رجل متورط في قضية تحرّش بأطفال.

وأفادت وسائل إعلام، أن هذا القرار استفاد منه نحو 24 شخصا في أفريل 2023، ومن بينهم نائب مدير دار للأطفال. الذي ساعد المدير السابق للمؤسسة على التستر على جرائمه.

وقالت الحليفة المقربة لرئيس الوزراء فيكتور أوربان “أستقيل من منصبي”، وقد أقرت بأنها ارتكبت “خطأ”، موضحة بعد ذلك “اتخذت قرارا في أفريل الماضي بالعفو معتقدة أن المدان لم ينتهك ضعف الأطفال الذين كان يشرف عليهم. “ارتكبت خطأ، إذ كان العفو وغياب المنطق جديرين بإثارة الشكوك بسبب انعدام التسامح الذي ينطبق على الاستغلال الجنسي للأطفال”.

وأضافت نوفاك “أعتذر لأولئك الذين جرحتهم ولجميع الضحايا الذين ربما تشكل لديهم انطباع بأنني لا أدعمهم. كنت وسأظل أؤيد حماية الأطفال والعائلات”.

وبعد أن كشف الموقع الإخباري المستقل 444 القرار الأسبوع الماضي، دعت المعارضة في البلاد إلى استقالة نوفاك.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور