استقالة مرتقبة لرئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل

يعتزم رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، الاستقالة من منصبه قبل شهر جوان المقبل. من أجل الترشح لمقعد في برلمان الاتحاد الأوروبي.

وإذا لم يتم اختيار أحد ليحل محله قبل الأول من جوان، فسيتولى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوبران هذا المنصب.

ويخطط السياسي البلجيكي لتقديم تقاعده المبكر من منصبه قبل انتخابات البرلمان الأوروبي. التي من المقرر إجراؤها في جوان من هذا العام. على الرغم من أن ولايته في المنصب الحالي تنتهي فقط في نوفمبر.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، لموقع lesoir.be: “لقد قررت الترشح للانتخابات الأوروبية في عام 2024. إذا تم انتخابي، فسوف أشغل مقعدي في البرلمان الأوروبي”.

ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، إذا تنحى رئيس المجلس، فإن زعيم الدولة التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي سيخلفه. حتى يتم انتخاب الرئيس التالي بأغلبية زعماء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين.

وفي هذه الحالة، إذا ترك ميشيل منصبه، ولم يتم العثور على خلف له في الوقت المحدد. فإن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، سيتولى الرئاسة مؤقتًا. حيث من المقرر أن تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس لمدة ستة أشهر اعتبارًا من الأول من جويلية 2024.

وقد انتقد الكثيرون هذه الخطوة، بما في ذلك ستيفن فان هيكي، أستاذ السياسة الأوروبية في جامعة لوفين.

وقال فان هيك للإذاعة البلجيكية إن ميشيل كان يشير بوضوح إلى أن “مصالحه الشخصية لها الأسبقية على مصالح المؤسسات الأوروبية”.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يومي 17 و27 و28 جوان هذا العام، عقب الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يومي 6 و9 جوان.

ويترأس تشارلز ميشيل مجلس الاتحاد الأوروبي منذ عام 2019. وقد شغل منصب رئيس وزراء بلجيكا من عام 2014 حتى عام 2019.