استقالة وزير الخارجية الهولندي بعد اعترافه بالكذب

أعلن وزير الخارجية الهولندي هالبه زيلسترا استقالته اليوم، على خلفية كذبه بشأن لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان السياسي اليميني الليبرالي زيلسترا قد ادعى من قبل أنه كان في منزل العطلات الخاص ببوتين عام 2006.

عندما قال الأخير ردا على سؤال حول تعريفه لـ”روسيا الكبرى”: “إنها روسيا وبيلاروس وأوكرانيا ودول البلطيق”.

وقال الوزير الهولندي في تصريحات لصحيفة “دي فولكسكرانت” الهولندية إنه لم يسمع ذلك بنفسه.

وذكر زيلسترا أنه كان يهدف من هذه الكذبة إلى حماية الفرد الذي أخبره بحديث بوتين.

مشيرا في المقابل إلى أن تصريحات بوتين مهمة من الناحية الجيوسياسية لدرجة جعلته لا يرغب في التكتم عليها.