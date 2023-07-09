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استلام مفاتيح سكنات عدل وإمضاء العقود.. هذه البطاقة ضرورية

بقلم أسماء.ع
استلام مفاتيح سكنات عدل وإمضاء العقود.. هذه البطاقة ضرورية
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أكدت، وكالة “عدل”، على ضرورة تقديم وإرفاق نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر البيومتريين في الملف الإداري. وهذا من أجل عملية استلام مفاتيح السكنات وإمضاء العقود أمام المكاتب العمومية للتوثيق.

كما جاء في بيان الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، “تنهي وكالة AADL، إلى علم كافة المكتتبين”. “المعنيين بعملية توزيع مفاتيح السكنات وإمضاء العقود أمام المكاتب العمومية للتوثيق، أنه من الضروري تقديم”. و”إرفاق نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو جواز السفر البيومتري في الملف الإداري”.

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