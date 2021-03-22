استلام 52 ألف طن من اللحوم تأهبًا لرمضان

أعلن مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقنّنة بوزارة التجارة، عن استلام 52.192 ألف طن من اللحوم قبل أسابيع من رمضان.

وأكد أحمد مقراني، على توفر اللحوم المبرّدة بكميات معقولة وبأسعار متوازنة في الأسواق على مدار شهر الصيام.

وأشار المتحدث في تصريحات نقلتها الإذاعة الوطنية، إلى تكثيف كل أشكال الرقابة لمحاربة المضاربة والتحايل وإيقاف ظاهرة التخزين غير الشرعي.

وشدّد مقراني على ضرورة ضبط الوزارة قائمة بـ110 مستوردين لجلب رؤوس الأبقار، مع تجنيد 9 آلاف عون رقابة.

وألح مدير تنظيم الأسواق، بفرض عقوبات ضدّ مخزّني البطاطا والتفاح، مشيرًا إلى أنّ الدولة ستضرب بيد من حديد ضدّ السماسرة.

للإشارة، كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحكومة بالترخيص للمستوردين النشطين باستيراد اللحوم المبردة خلال شهر رمضان بصفة “استثنائية “.

وأكد الرئيس على ضرورة “التمييز عند العرض التجاري عبر كل الفضاءات، بين اللحوم المنتجة محليا وبين اللحوم المستوردة”.

ومن جهته،كشف المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه واللحوم، محمد خروبي، عن استيراد 20 ألفًا من عجول التسمين.