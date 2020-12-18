استمرار البحث عن الضابطين المفقودين إثر تحطم مروحية عسكرية في بوهارون بتيبازة

تستمر لليوم الثالث على التوالي عملية البحث عن الضابطين المفقودين بعرض البحر، اثر سقوط مروحية عسكرية تابعة للبحرية الوطنية.

وسخرت مديرية الحماية المدنية لتيبازة، تحت اشراف مدير الحماية المدنية للولاية “الرائد كواص ابراهيم” كافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة.

للتذكير، استشهد 3 ضباط، على إثر سقوط مروحية البحث والإنقاذ العسكرية من نوع (MS-25 Merlin) التابعة لقيادة القوات البحرية.

وسقطت الطائرة المروحية، أثناء قيام طاقمها بمهمة مأمورة، صباح يوم الأربعاء في حدود الساعة 11:25، بعرض البحر في مدينة بوهارون، بتيبازة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، يتعلق الأمر بالمقدم خروسة نور الدين، والمقدم الوافي محمد الأمين، والملازم الأول بوزايدة نورالدين.

وقد قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة، تعازيهما لعائلات شهداء الجزائر.

كما قدم الوزير الأول ووزاء الحكومة، تعازيهم لعائلات ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في تيبازة.

فيما تم تنظيم دقيقة صمت، أمس الخميس بالمجلس الشعبي الوطني، ترحما على أرواحهم الطاهرة.