“استمرار التدريس بنظام التفويج.. وساعة لكل حصة”

قرار تأجيل الدخول المدرسي يعود إلى اللجنة العلمية، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، حميد سعدي:

كشف رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، حميد سعدي، بأنه تم التطرق إلى الدخول المدرسي المقبل المقرر في 07 سبتمبر، مؤكدا بأن وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، أبلغه بأنه في حالة استمرار الوضع الوبائي الحالي، لا يمكن المخاطرة بحياة وصحة التلاميذ.

وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، في إطار سلسلة الاجتماعات المبرمجة مع الشركاء الاجتماعيين، أفاد حميد سعدي، بأن قرار تأجيل الدخول المدرسي من عدمه، هو قرار يرجع إلى اللجنة العلمية لمتابعة وتفشي فيروس “كورونا”.

من جهة أخرى، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، حميد سعدي،

بأن وزير التربية أبلغه بالاستمرار في التدريس بنظام التفويج، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق من أجل أن تقدر الحصة الدراسية بساعة واحدة هذه السنة، بعدما كانت السنة الفارطة بـ 45 دقيقة، مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والتدابير الصحية من قبل الأساتذة والتلاميذ، مضيفا أنه تم التطرق برفقة وزير التربية إلى تخفيض معدل الانتقال.

للإشارة، فإنه تم الاجتماع مع وزير التربية الوطنية برفقة أولياء التلاميذ لأول مرة منذ التحاقه بالحقيبة الوزارية، خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها الجزائر، على غرار كافة دول العالم، كما تم الاطلاع على كافة المشاكل والانشغالات التي يتخبط فيها التلاميذ وعمال القطاع، أين تقرر الاستمرار في التدريس بنظام التفويج.