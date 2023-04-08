استمرار التصعيد الصهيوني وإصابة شابين فلسطينيين

تواصل قوات الجيش الصهيوني، غاراتها على مدن فلسطينية، حيث اقتحمت فجر اليوم السبت، مدينة طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة شابين، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين.

وذكرت مصادر محلية أن طواقم الجيش الإسرائيلي اعتدوا بالضرب على شابين، وهما، عبد الله مؤيد عواد، وجهاد مؤيد فارس.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي لقنابل الغاز السام بشكل مكثف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية أن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق أثناء تواجدهم في بيوتهم، جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز تجاه منازلهم.