استمرار تساقط أمطار غزيرة على هذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاحد، من استمرار تساقط أمطار غزيرة عل بعض ولايات الوطن. وحسب المصلحة ذاتها، فإن الأمطار متوقعة إلى غاية التاسعة صباحا.

وعن الولايات المعنية، ذكر التنبيه كل من سكيكدة، جيجل، عنابة، الطارف، وبداية.

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