استنفار في كوريا الجنوبية بعد اكتشاف بؤرة جديدة لوباء “كورونا”

كشفت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن اكتشافها بؤرة جديدة لوباء “كورونا” داخل كنيسة في العاصمة “سيؤول”.

وسجلت كوريا الجنوبية اليوم 51 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بينها 31 حالة محلية و 20 وافدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12653.

وأكد مركز متابعة الوباء بأن عدد الوفيات استقر في حدود 282 وفاة بعد عدم تسجيل أي وفاة اليوم، مضيفا بأن 15 إصابة سجلت في العاصمة “سيؤول” و 12 في مقاطعة “غيونغي”.

وفي تطور مفاجئ، تم رصد بؤرة جديدة للوباء داخل كنيسة “وانغسونغ” الكبيرة في منطقة “غواناك” بالعاصمة “سيؤول”، أين تم رصد 9 حالات على صلة بالكنيسة التي يتجاوز عدد مرتاديها 1.7 ألف شخص.

وفي هذا الإطار، تجري السلطات الصحية متابعة دقيقة لكل مرتادي الكنيسة الموبوءة من أجل رصد أي إصابات محتلمة.