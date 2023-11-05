استهداف 4 اليات مدرعة صهيونية بقذائف صاروخية شمال غرب الشيخ رضوان بغزة

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الأحد، عن مهاجمة 4 آليات مدرعة صهيونية بقذائف صاروخية، اين اوقعوا بها إصابات مباشرة شمال غرب الشيخ رضوان بقطاع غزة.

وجاء في بيان شهداء الأقصى:

“هاجم مقاتلينا المغاوير 4 آليات مدرعة (دبابات-ناقلة جند) للعدو بقذائف صاروخية م/د وأسلحة رشاشة وأوقعوا بها إصابات مباشرة على محور (الكرامة-مبنى السفينة) شمال غرب الشيخ رضوان وذلك الساعة 4:20م ضمن معركة طوفان الأقصى”

وفي بيان اخر، أعلنت ذات الكتائب مهاجمة التحشدات العسكرية في كيبوتس بئيري برشقة صاروخية