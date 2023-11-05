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استهداف 4 اليات مدرعة صهيونية بقذائف صاروخية شمال غرب الشيخ رضوان بغزة

بقلم ط.خير الدين
استهداف 4 اليات مدرعة صهيونية بقذائف صاروخية شمال غرب الشيخ رضوان بغزة
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أعلنت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الأحد، عن مهاجمة 4 آليات مدرعة صهيونية بقذائف صاروخية، اين اوقعوا بها إصابات مباشرة شمال غرب الشيخ رضوان بقطاع غزة.

وجاء في بيان شهداء الأقصى:

“هاجم مقاتلينا المغاوير 4 آليات مدرعة (دبابات-ناقلة جند) للعدو بقذائف صاروخية م/د وأسلحة رشاشة وأوقعوا بها إصابات مباشرة على محور (الكرامة-مبنى السفينة) شمال غرب الشيخ رضوان وذلك الساعة 4:20م ضمن معركة طوفان الأقصى”

وفي بيان اخر،  أعلنت ذات الكتائب مهاجمة التحشدات العسكرية في كيبوتس بئيري برشقة صاروخية

رابط دائم : https://nhar.tv/JYrWF
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