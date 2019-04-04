«اسمحـــولي.. أنا بشر لست منزّها عن الخطأ»

أطلــب منكــم الصفـــح عـــن كـــل تقصــير ارتكبتـــه فــي حقكم بكلمة أو بفعل

أغادر الساحة السياسية وأنا غير حزين ولا خائف على مستقبل بلادنا

اليوم أصبحت من عامة الشعب وهذا لا يمنعني من حق الافتخار بالإسهامات التي أنجزتها