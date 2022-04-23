اصابات كورونا حول العالم تتجاوز 508 مليون حالة

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 508 مليون اصابة حتى صباح الخميس. كما ارتفع إجمالي الوفيات، إلى 6 ملايين و207 آلاف وفاة.

وحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها إلى 2ر11 مليار لقاح.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.9 مليون حالة.

كما تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.3 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ991 ألفا و169 حالة.

لتأتي بعدها البرازيل في المرتبة الثانية بـ662 ألفا و802 حالة. ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 522 ألفا و149 حالة.

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“موديرنا” تكشف عن جرعة معززة من لقاح أكثر فعالية ضد أوميكرون

أعلنت شركة “موديرنا”، عن تحقيق لقاحها المعزز المعدل والمصمم لإستهداف سلالتين من كوفيد-19، لنتائج إيجابية. وقالت “موديرنا” إن لقاحها المعزز المعدل والمصمم لإستهداف سلالتين من الفيروس التاجي. ولّد إستجابة مناعية قوية ضد العديد من المتحورات المثيرة للقلق بما في ذلك “أوميكرون”. حيث يجمع لقاح “موديرنا” الذي أعيد تصميمه والمصنّف على أنه “ثنائي التكافؤ”. لقاحا خاصا بمتغير “بيتا” مع الصيغة الأصلية للتطعيم في جرعة واحدة. وحسبما نقلت شبكة “إن بي سي نيوز”، فقد أوضحت الشركة أن الجرعة المعدلة تبدو وكأنها توفر حماية أقوى ضد الفيروس من معززها الحالي. والذي لا يزال مصمما لاستهداف الشكل الأصلي للفيروس التاجي الذي تم تحديده في أواخر عام 2019. وبيّنت “موديرنا” أن النتائج التي توصلت إليها على اللقاح ثنائي التكافؤ من نوع “بيتا”. تقدم مؤشرات إلى أن لقاح أوميكرون ثنائي التكافؤ سيعمل بشكل جيد أيضا. لأن “بيتا” لديه بعض الطفرات التي شوهدت أيضا في أوميكرون. وتختبر “موديرنا” جرعات معززة معدلة يمكن توزيعها الخريف القادم، عندما يرجح أن تبدأ الحصانة من جرعات التطعيمات السابقة في التراجع، ومن المتوقع أن ترتفع حالات الإصابة بكورونا.

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