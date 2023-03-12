اصابة سائق قطار بجروح اثر رشق بالحجارة بالقرب من محطة البليدة

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، عن تعرض قطار لنقل المسافرين ( الجزائر – العفرون ) إلى رشق بالحجارة وذلك بالقرب من محطة البليدة.

وحسب بيان الشركة على صفحتهم الرسمية في “فايسبوك”، فإن هذه الحادثة المؤسفة وقعت في حدود السابعة مساء،

وأضاف ذات البيان، أن هذا الاعتداء الهمجي أدى إلى إصابة سائق القطار بجروح على مستوى الوجه.

وقد تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج والفحوصات اللازمة.

وأعربت الشركة عن تضامنها مع السائق المصاب، كما تستنكر هذا الاعتداء الهمجي الذي يضاف إلى سلسلة الاعتداءات اليومية التي تطال عمال الشركة أثناء أداء مهامهم.

وكذا التجهيزات والعتاد، مما يتسبب في خسائر مادية ومالية كبيرة، إضافة إلى تأثيرها المباشر على انتظام حركة سير القطارات ونوعية الخدمات التي تقدمها طواقمنا للمسافرين.

وتؤكد الشركة بأنها ستودع شكوى لدى الجهات القضائية، من أجل متابعة الأشخاص المعتدين ومعاقبتهم طبقا لقوانين الجمهورية.